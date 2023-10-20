انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لأكثر من 9 أيام متواصلة في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الشوارع في محافظة المنوفية قطع المياه على لمدة 10 أيام كاملة، نتيجة ما يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية.وشاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بيان لها مساء أمس الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك

قطع المياه :

[قطع المياه]

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه بني سويف أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 10 ساعات متواصلة بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم لمدة 10 أيام

سبب قطع المياه في محافظة المنوفية:

[قطع المياه]

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه بني سويف أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال التي تقوم بها الشركة فرع الباجور في تلك الفترة وخفض منسوب خط المياه الرئيسي الذى يعترض خطه الرصف الحالية.

أماكن قطع المياه في محافظة المنوفية :

وأكدت شركة مياه المنوفية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي بشارع الجيش بداية من أول مسجد الروضة المحمدية حتى مسجد سرور الحنفى والمتفرعات الجانبية

طلب عاجل :

وطالبت شركة مياه المنوفية من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.