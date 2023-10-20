انت الأن تتابع خبر بعد شوية يا مدام .. الإعلان عن قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن والشوارع في الإسكندرية من قطع الكهرباء اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 نتيجة الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.وأعلنت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في محافظة الإسكندرية في بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في الإسكندرية

قطع الكهرباء

وأكدت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في محافظة الإسكندرية، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين من الساعة الثانية عشر ظهراً حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، بسبب أعمال أعمال صيانة دورية على بارة خلية (20،68) م. التوسعات محول (5) بمنطقة العراب الجديدة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في الإسكندرية

[عامل يقوم بقطع الكهرباء]

قطع الكهرباء

وأضافت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في محافظة الإسكندرية عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي الصويا – المرشدي – أم.ان – القدس للورق – الدولية للبيض المبستر- KPK – يورو للدهانات – انتريان الدولية للغزل – الاكليرك – عنايات (الحمد) – الوطنية لمكرونة ( فنيسيا )- Hic – شمائل فودز – الحسن

تنويه هام

وتوجهت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في محافظة الإسكندرية بطلب عاجل إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية