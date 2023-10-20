أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، يسود طقس وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

يشهد اليوم الجمعة وفق هيئة الأرصاد الجوية انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.