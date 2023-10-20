أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، يسود طقس وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحرين اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 30

العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 30

6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 31

بنها الصغرى 21 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

العلمين الجديدة الصغرى 19 والعظمى 30

مطروح الصغرى 18 والعظمى 29

سيوة الصغرى 17 والعظمى 30

كاترين الصغرى 12 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28

الزقازيق الصغرى 22 العظمى 31

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31

السويس الصغرى 21 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 30

المنيا الصغرى 17 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 33

أسوان الصغرى 19 والعظمى 34