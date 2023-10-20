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الأوقاف تعلن انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16مسجدًا اليوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 11:32 صباحاً - انطلقت اليوم الجمعة 20/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القاهرة (15 مايو)

2- مديرية أوقاف المنيا (أبو الصفا – بني عبيد)

3- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)

4- مديرية أوقاف الدقهلية (الجمالية)

5- مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة)

6- مديرية أوقاف الأقصر (الزينية)

7- مديرية أوقاف البحر الأحمر (القصير)

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (دهب)

9- مديرية أوقاف الغربية (زفتى)

10- مديرية أوقاف الوادي الجديد (الكفاح – الفرافرة)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم بحمد الله تعالى افتتاح ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2023م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 260 ) مسجدًا منها ( 192 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه 

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا

مديرية أوقاف دمياط

10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط

مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق 

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة 

16. مسجد التوحيد – كرداسة

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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