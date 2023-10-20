بعد قليل.. الأمين العام للأمم المتحدة يعقد مؤتمرا صحفيا من أمام معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، من أمام معبر رفح.

ووصل قبل قليل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مطار العريش، وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، أكد أن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

وأكد جوتيريش: "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب ألا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.

وأضاف جوتيريش، أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لإدخال المساعدات.