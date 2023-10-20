نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار: وضع سانت كاترين على قائمة الترقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن وضع سانت كاترين على قائمة الترقي وهو يأتي في ضوء ما تشهده المنطقة من تطوير في إطار المشروع القومي " التجلي الأعظم"، حيث تعد مقصدًا هاما للسياحة الروحانية ونموذجًا على التآلف والمحبة بين الأديان.

ووضعت الوزارة الرؤية التنموية السياحية لهذا المقصد الهام ونوعيات الأنشطة السياحية والطاقة الفندقية المتوقعة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى.

يذكر أن مبادرة أفضل القرى الريفية السياحية هي مبادرة سنوية أطلقتها منظمة السياحة العالمية منذ عام 2021، وقد شارك في المبادرة هذا العام 260 قرية على مستوى العالم فاز منها 54 ضمن قائمة أفضل القرية الريفية السياحية، وتم وضع 20 قرية على قائمة الترقي.

كما وضعت منظمة السياحة العالمية تسعة معايير لاختيار تلك القرى تمثلت في توافر الموارد الثقافية والطبيعية، وقدرة قطاع السياحة على الحفاظ على تلك الموارد وتعزيزها، وتوفير الاستدامة الاقتصادية وتكاملها، وحوكمة الأنشطة السياحية بالقرى على تحقيق سلاسل القيم للدولة، والبنية التحتية والخدمات السياحية والاتصالية، وتوافر معايير الأمان السياحي والصحة والسلامة.