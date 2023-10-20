نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت صباح اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك الرياضي لمناقشة جدول الأعمال المتضمن بند انتخابات مجلس إدارة جديد للدوره 2023-2027.

تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة المقر الإنتخابي لمتابعة عملية التسجيل وسير العملية الانتخابية،كما أكد على أن المديرية تلتزم بمبدأ الشفافية والحيادية تجاه جميع المرشحين

وأن العملية الإنتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشارعبد الله قنديل رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وذلك بواقع 130لجنه فرعيه

بدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحا ومن المقرر أن تستمر حتى الساعه السابعة مساء اليوم.

انتخابات اليوم يتنافس فيها 66مرشحًا على 12 مقعدًا وأعلن نادى الزمالك أسماء المرشحين لإنتخابات مجلس الإدارة

وجاءت أسماء المرشحين كالتالى:

على منصب رئيس مجلس الإدارة كل من حسين أحمد لبيب، عمرو جلال حسن، فاروق فؤاد جعفر،ماجد فاروق عبد الجواد وميرفت سيد أحمد.

ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة،أحمد محمد عبد الغني،هاني مجدي،هشام نصر.

وعلى منصب أمين الصندوق خالد ابراهيم،عبد المجيد سليم،كريم محمد،محمد قدري،محمد ممدوح وحسام المندوه.

على منصب عضو مجلس فوق السن 39مرشحًا وهم، احمد ابراهيم، احمد سليمان، احمد عفيفي، احمد فوده،اشرف امام، الحسيني سمير،سيد عبد المنعم،حاتم السيد، حسام محسن، حسين سيد، حمديه كمال،رجب احمد،رفعت عبد الرؤوف،سامح سوني،سماح سعيد، سيف الاسلام محمد، شريف محمد اسماعيل، شيرين حسين، طارق احمد، علاء الدين مختار، عمرو علي ادهم، ماهر محمد،مجدي محي،محمد رشاد المدهون،محمد رشاد محمد حسن،محمد طارق حسن، محمود سامي عبد الوهاب، مروه امير محمد، مصطفى سيد عبد الخالق،نجلاء السيد،نجلاء فتحي، هاني شكري، هاني عيد هاني نبيه، هشام محمد وهشام يكن.

وتقدم لمنصب عضو مجلس الإدارة من الشباب 14مرشحًا وهم احمد خالد، احمد عادل،احمد هاني، ايهاب عصمت، ايه هشام،خالد محمد، رامي ابراهيم،علي عبد الحميد، محمد خالد،محمد صلاح، محمد ياسر، نيره مصطفى، هشام نصر الدين وياسمين حامد عبد الحليم.

الجدير بالذكر ان الجمعيات العمومية تتم بمتابعه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص سيادته على التوجيه إلى إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الاجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

FB_IMG_1697794718759

FB_IMG_1697794714539

FB_IMG_1697794709426

FB_IMG_1697794695362

FB_IMG_1697794690402

FB_IMG_1697794684731

FB_IMG_1697794677296