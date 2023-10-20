جوتيريش من أمام معبر رفح: أهالي غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 01:29 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عالمي من أمام معبر رفح: "أهالي غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أكد إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

وأكد جوتيريش "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.