أخبار مصرية

جمعة تحيا مصر.. مسيرات جديدة تنضم للمواطنين أمام المنصة بشعار "الشعب العربى واحد"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - نظم عدد من المواطنين مسيرة بساحة المنصة بمنطقة مدينة نصر، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

 

وهتف المواطنون هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، "الشعب العربي واحد"، "الشعب يريد إسقاط إسرائيل "، "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، وهتاف" يا لا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية، وآخر  "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" نتنياهو.. مجرم حرب.

 

وحرص المواطنون بمختلف الأعمار على التوافد، حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

 

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ48 ساعة الماضية  تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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