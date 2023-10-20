توافد المواطنين على ميدان الجيزة فى مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين فى جمعة تحيا مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - بدأت وفود المواطنين تتجمع فى ميدان الجيزة، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية، منها بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.

ورفع المتظاهرون علم فلسطين وارتدى عدد كبير الشال الفلسطيني للتنديد بجرائم العدوان الإسرائيلي على فلسطين ، كما شهد الميدان تجمع المواطنين مرتدين وشاح فلسطين استعدادا لتنظيم مسيرة حاشدة لدعم الدولة المصرية فى قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة.