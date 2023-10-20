فلسطينى فى المسيرة التضامنية أمام المنصة: مصر لم تقصر ولن نتخلى عن أرضنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - شهدت المسيرة بشارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، زيادة فى أعداد المشاركين.

وشارك أحد المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن فلسطين ومصر شعب واحد، وأن مصر لم تقصر في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه.

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي"، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.