عاجل - "نرفض التهجير والحصار".. أبرز رسائل السيسي لـ قادة العالم بشأن فلسطين (تفاصيل)

أحمد جودة - القاهرة - "نرفض التهجير والحصار".. أبرز رسائل السيسي لـ قادة العالم بشأن فلسطين (تفاصيل)

فلسطين، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، فلسطين اليوم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل المهمة خلال مباحثاته مع قادة الدول ورؤساء الحكومات، خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار تكثيفه اتصالاته مع المجتمع الدولي لحقن دماء شعب فلسطين.

رسائل الرئيس السيسي لدعم فلسطين

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز الرسائل المهمة للرئيس السيسي خلال مباحثاته مع قادة الدول ورؤساء الحكومات، وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي:

يجب سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

يجب حماية المدنيين ومنع استهدافهم ودفع جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن.

دعوات التهجير تحمل مخاطر بالغة على الأمن الإقليمي.

أطروحات استضافة سكان غزة في سيناء سيمثل خطورة على تصفية القضية الفلسطينية.

استضافة سكان غزة في سيناء سينقل المواجهات والمقاومة الفلسطينية لها بما يتعارض مع التزام مصر بالسلام.

يجب تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع باتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف التصعيد.

يجب إحياء مسار السلام على أساس "حل الدولتين".

الرئيس عبدالفتاح السيسي