نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصهيوني عدو بلادي».. 6 أكتوبر تهتف باسم فلسطين ضد انتهاكات الإسرائيليين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ردد الآلاف المواطنين بميدان الحصري بمحافظة الجيزة، الهتافات التي تضامن مع الشعب الفلسطيني تعبيرًا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ودعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالجرائم الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة.

مظاهرات ميدان الحصري

وجاءت الهتافات كالآتي: «علي وعلي الصوت عمر غزة ما هتموت»، «الصهيوني عدو بلادي عايز ياخد أرض أجدادي»، «علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت»..«احنا جنودك يافلسطين واقفين جنبك ليوم الدين».. «بالدم بالروح الأقصى مش هيروح».

كما ردد المتظاهرون الهتافات قائلين: «الله اكبر الله أكبر».. «فاكرين مش ناسيين في 48».. «يسقط يسقط الاحتلال.. يسقط قتله الأطفال»، «ياياهود ياخاينيين.. انتو نسيتوا صلاح الدين»، «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، «لا اله إلا الله اليهود أعداء الله»..



وحمل المتظاهرين لافتات تقول « يافلسطين يافلسطين.. وعد الحر هيفضل دين»، «يارب العزة انصر كل أهالي غزة»، « غزة غزة رمز العزة».

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