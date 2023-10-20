عاجل - فلسطين.. "الخارجية" توجه رسالة مهمة بشأن سيناريو الإعلام الغربي عن تهجير مواطني غزة

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أحمد جودة - القاهرة - "الخارجية" توجه رسالة مهمة بشأن سيناريو الإعلام الغربي عن تهجير مواطني غزة

فلسطين، أخبار فلسطين، فلسطين اليوم، أخبار فلسطين الآن، فلسطين مباشر، ‏أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أن مسلسل استهداف مصر في الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة عبر الترويج لسيناريو التهجير، تحميلها مسئولية غلق معبر رفح رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الإعلام الغربي يحمل مصر مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول، موضحا أن معبر رفح مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم، مضيفا أن ‏الفرصة متاحة غدا لتصحيح المسار وصحوة الضمير.

قمة مصر الدولية للسلام في العاصمة الإدارية

وتعقد مصر غدا السبت 21 أكتوبر 2023، "قمة مصر الدولية للسلام" في العاصمة الإدارية، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى "قمة السلام" المرتقبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، الأربعاء الماضي، معربًا عن أمله في أن تساهم القمة في وقف التصعيد في غزة، حيث قال السيسي: "تناولت مع المستشار شولتز القمة التي دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام".

قمة مصر بخصوص القضية الفلسطينية

وأكد عدد من الدول المشاركة في قمة مصر الدولية للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قمة مصر لدعم قطاع غزة

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في نبأ عاجل، بأن قمة القاهرة للسلام تنعقد السبت وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي شهدت تصعيدا غير مسبوقا ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة.

وجاءت الجهود المصرية فى المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

ونظرا لثقل القاهرة ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالات متعددة شملت الأمين العام المتحدة ورئاسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا وغيرهم من القادة تم التأكيد خلالها على ضرورة تبنى مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مع التأكيد الكامل على أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.