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وزيرالأوقاف ومحافظ السويس يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الأوقاف  أ.د/ محمد مختار جمعة  ومحافظ السويس  اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر  وأ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الجمعة 20/ 10 توزيع 2 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وألف شنطة سلع غذائية بالسويس، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف  وصول ( 2 ) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وألف شنطة سلع غذائية لمحافظة السويس، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة السويس إلى 8 أطنان لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف و9 آلاف شنطة سلع غذائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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