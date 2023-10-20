نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرالأوقاف ومحافظ السويس يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ومحافظ السويس اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر وأ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الجمعة 20/ 10 توزيع 2 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وألف شنطة سلع غذائية بالسويس، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف وصول ( 2 ) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وألف شنطة سلع غذائية لمحافظة السويس، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة السويس إلى 8 أطنان لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف و9 آلاف شنطة سلع غذائية.