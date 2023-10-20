رئيس وزراء بريطانيا يصل القاهرة للمشاركة فى قمة مصر الدولية للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، للمشاركة فى أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، والمقرر أن تعقد غدا السبت فى العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن رئيس وزراء بريطانيا والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر الصالة الحكومية بالمطار.

وأكد عدد من الدول المشاركة فى قمة مصر الدولية للسلام المقرر عقدها فى العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.