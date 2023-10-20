ملك البحرين يصل مطار القاهرة للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام، والمقرر أن تعقد غدا السبت، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن ملك البحرين والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بمطار القاهرة.

وأكد عدد من الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.