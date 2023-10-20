السيسي يطالب خلال لقائه برئيس ورزراء بريطانيا باستمرار تدفق المساعدات لـ2.3 مليون فلسطينى فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني فى إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتي يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف التي تعرض له خلال الأيام الماضية، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني: "هنا بأكد مهم اوي أن يفضل سيل المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر مؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين فى قطاع غزة".