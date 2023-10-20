الرئيس السيسي: نزوح المدنيين من غزة لسيناء أمر شديد الخطورة قد يُنهى القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينتهي القضية الفلسطينية، متابعا: "أسجل أيضا بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء هذا أمر شديد الخطورة وقد ينتهي القضية الفلسطينية تماما وإحنا حريصين على أنه ميحصلشي".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء البريطاني: "مرة تانية فخامة رئيس الوزراء برحب بيك اهلا وسهلا.. بريطانيا دولة عظمي لها قدرتها على التأثير مش بس في المنطقة في العالم كله.. شكرا جزيلا".