أحمد جودة - القاهرة - فلسطين مباشر.. رسائل عاجلة من السيسي لـ رئيس وزراء بريطانيا بشأن الأحداث في غزة

فلسطين، فلسطين مباشر، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، فلسطين اليوم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قطاع غزة شهد سقوط تقريبا 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 ألف طفل، متابعا: "المهم نتدخل في هذا الأمر حتى لا يتسبب هذا الأمر في سقوط الكثير من المدنيين".

أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال لقائه، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وجاءت كالتالي:

نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها.

نقدر المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف الذي تعرض له خلال الأيام الماضية وإدخال المساعدات إلى القطاع.

أؤكد أهمية أن يفضل سيل المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر مؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين في قطاع غزة.