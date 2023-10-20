نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفد من نقابة المهن التمثيلية يصل معبر رفح لدعم الأشقاء في غزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل، الفنان وفد من نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إلى معبر رفح الحدودي، لدعم الأشقاء في غزة، والشهداء الفلسطينيين، مُمثلين عن فنانين مصر.

وشارك بالوفد، الفنانين: “ميدو عادل، سامح بسيوني، محمد محمود، سامح حسين، عزوز عادل”.

وأكد الفنانون دعمهم للشعب الفلسطيني، وحقهم في أرضهم، وأن مصر وفلسطين يد واحدة، موجّهين رسالة للشعب الفلسطيني، قائلين: “تمسّكوا بأرضكم، وحقكم كشعب في العيش بأمان، ستظل مصر هي الدرع والحامي الأول لفلسطين”.

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح

وفد نقابة الممثلين بمعبر رفح