نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيلفي" لنقيب المهن التمثيلية من أمام معبر رفح دعمًا للأشقاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقط الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، “سيلفي” مع وفدٍ من النقابة، من أمام معبر رفح المصري، دعمًا للأشقاء في غزة، وللتضامن مع للفلسطينيين.

وكان قد وصل منذ قليل، الفنان وفد من نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إلى معبر رفح الحدودي، لدعم الأشقاء في غزة، والشهداء الفلسطينيين، مُمثلين عن فنانين مصر.

وشارك بالوفد، الفنانين: “ميدو عادل، سامح بسيوني، محمد محمود، سامح حسين، عزوز عادل”.

وأكد الفنانون دعمهم للشعب الفلسطيني، وحقهم في أرضهم، وأن مصر وفلسطين يد واحدة، موجّهين رسالة للشعب الفلسطيني، قائلين: “تمسّكوا بأرضكم، وحقكم كشعب في العيش بأمان، ستظل مصر هي الدرع والحامي الأول لفلسطين”.