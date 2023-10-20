نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ السويس يؤديان صلاة الجمعة بمسجد بدر بمدينة بور توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاركة لأبناء محافظة السويس البواسل احتفالهم بالعيد القومي لمحافظة السويس الباسلة أدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس صلاة الجمعة 20/ 10 بمسجد بدر بمدينة بور توفيق بمحافظة السويس.

وقد أدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بعنوان "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض".

جاء ذلك بحضور كلا من:- بحضور أ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور/ عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي سكرتير عام محافظة السويس، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والنائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والنائب حافظ شوشه عضو مجلس الشيوخ، والشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، وجمع غفير من رواد المسجد.

جانب من صلاة الجمعة

جانب من صلاة الجمعة

جانب من صلاة الجمعة