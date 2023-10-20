نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين اليوم بث مباشر.. مشاهدة مظاهرات مصرية ضخمة لدعم القضية الفلسطينية.. ماذا يحدث الآن في ميادين مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فلسطين اليوم بث مباشر.. مشاهدة مظاهرات مصرية ضخمة لدعم القضية الفلسطينية.. ماذا يحدث الآن في ميادين مصر؟

فلسطين اليوم، بث مباشر فلسطين الآن، بث مباشر مظاهرات مصرية لدعم القضية الفلسطينية، هتافات عديدة هزت شوارع وميادين محافظات مصر؛ لدعم الدولة المصرية في قراراتها الأخيرة بشأن أحداث قطاع غزة، لرفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

فلسطين اليوم.. بث مباشر مظاهرات في ميادين مصر لدعم القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم.. بث مباشر مظاهرات في ميادين مصر لدعم القضية الفلسطينية.. وانتفض عشرات الآلاف من المصريين في شوارع وميادين مصر، ورددوا هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يالا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، نتانياهو.. مجرم حرب"، وجاءت هذه الهتافات في بث مباشر فلسطين اليوم من ميادين محافظات جمهورية مصر العربية، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضا للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

فلسطين اليوم بث مباشر.. ماذا يحدث الآن في ميادين مصر؟

فلسطين اليوم بث مباشر، وحمل المواطنون أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

فلسطين مباشر الآن.. مظاهرات تزلزل مصر لدعم فلسطين

فلسطين الآن بث مباشر.. مظاهرات حاشدة بمحافظات الجمهورية

وشهدت محافظات الجمهورية والجامعات، خلال الـ48 ساعة الماضية، مظاهرات غاضبة من قبل المواطنين عقب استهداف الصهاينة مستشفى المعمداني وقصفها؛ لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

قمة مصر الدولية للسلام بحضور عدد من قادة دول العالم

وتعقد مصر "قمة مصر الدولية للسلام" في العاصمة الإدارية، غدا السبت 21 أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

بث مباشر فلسطين الآن.. المساعدات في طريقها إلى غزة.. ومظاهرات حاشدة في مصر

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى "قمة السلام" المرتقبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، الأربعاء الماضي، معربًا عن أمله في أن تساهم القمة في وقف التصعيد في غزة، حيث قال السيسي: "تناولت مع المستشار شولتز القمة التي دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام".

قمة مصر بخصوص القضية الفلسطينية

وأكد عدد من الدول المشاركة في قمة مصر الدولية للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بث مباشر اليوم فلسطين.. المصريون ينددون بجرائم الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

قمة مصر لدعم قطاع غزة

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في نبأ عاجل، بأن قمة القاهرة للسلام تنعقد السبت وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي شهدت تصعيدا غير مسبوقا ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة.

وجاءت الجهود المصرية في المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

ونظرا لثقل القاهرة ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالات متعددة شملت الأمين العام المتحدة ورئاسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا وغيرهم من القادة تم التأكيد خلالها على ضرورة تبنى مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مع التأكيد الكامل على أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

قمة مصر لدعم فلسطين

وتأتي قمة مصر الدولية للسلام، بعد إلغاء القمة الرباعية "الأمريكية - المصرية - الفلسطينية - الأردنية" التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، حيث أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف.

فلسطين بث مباشر.. مظاهرات ضخمة في شوارع مصر

وأشار أبوزيد، إلى أن القرار جاء بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، كما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عدم عقد القمة، وأرجع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي الخطوة إلى أن "القمة لن تكون قادرة على أخذ قرار وقف الحرب".