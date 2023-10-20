أخبار غزة.. بث مباشر فلسطين تويتر.. زلزال ضخم في ميادين مصر لدعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر فلسطين تويتر.. زلزال ضخم في ميادين مصر لدعم القضية الفلسطينية

أخبار فلسطين، بث مباشر فلسطين، مباشر فلسطين تويتر، انتفض الشعب المصري في شوارع وميادين محافظات ومدن مصر، خاصة في الميادين الرئيسية داخل كل محافظة، لدعم الدولة المصرية في قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة.

بث مباشر فلسطين تويتر.. زلزال في محافظات مصر لدعم القضية الفلسطينية

بث مباشر فلسطين تويتر، أخبار فلسطين، وامتلأت جميع ميادين مصر بالمواطنين الذين خرجوا لدعم الدولة المصرية في قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة، وخرج عشرات الآلاف في كل مدن المحافظات؛ لرفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

أخبار فلسطين بث مباشر.. هتافات تزلزل ميادين مصر لدعم فلسطين

أخبار فلسطين بث مباشر، وردد آلاف العشرات من المواطنين هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يالا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، نتانياهو.. مجرم حرب"، وجاءت هذه الهتافات في بث مباشر فلسطين اليوم من مدن محافظات مصر، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضا للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وحمل المواطنون أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

فلسطين مباشر الآن.. تظاهرات حاشدة في محافظات مصر لنصرة أهل غزة

فلسطين مباشر تويتر.. انتفاضة تهز محافظات مصر

وانتفضت محافظات مصر والجامعات المصرية، خلال اليومين الماضيين، في تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين عقب استهداف الصهاينة مستشفى المعمداني وقصفها؛ وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

قمة مصر الدولية للسلام بحضور عدد من قادة دول العالم

وتعقد مصر غدا السبت 21 أكتوبر 2023، "قمة مصر الدولية للسلام" في العاصمة الإدارية، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

بث مباشر فلسطين الآن.. مظاهرات تهز محافظات مصر لدعم القضية الفلسطينية

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى "قمة السلام" المرتقبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، الأربعاء الماضي، معربًا عن أمله في أن تساهم القمة في وقف التصعيد في غزة، حيث قال السيسي: "تناولت مع المستشار شولتز القمة التي دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام".

قمة مصر بخصوص القضية الفلسطينية

وأكد عدد من الدول المشاركة في قمة مصر الدولية للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مباشر فلسطين.. انتفاضة المصريين لوقف العدوان الصهيوني على غزة

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

قمة مصر لدعم قطاع غزة

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في نبأ عاجل، بأن قمة القاهرة للسلام تنعقد السبت وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي شهدت تصعيدا غير مسبوقا ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة.

بث مباشر فلسطين اليوم.. المصريون ينتفضون في محافظات مصر لدعم القضية الفلسطينية

وجاءت الجهود المصرية فى المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

ونظرا لثقل القاهرة ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالات متعددة شملت الأمين العام المتحدة ورئاسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا وغيرهم من القادة تم التأكيد خلالها على ضرورة تبنى مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مع التأكيد الكامل على أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

قمة مصر لدعم فلسطين

وتأتي قمة مصر الدولية للسلام، بعد إلغاء القمة الرباعية "الأمريكية - المصرية - الفلسطينية - الأردنية" التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، حيث أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف.

وأشار أبوزيد، إلى أن القرار جاء بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، كما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عدم عقد القمة، وأرجع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي الخطوة إلى أن "القمة لن تكون قادرة على أخذ قرار وقف الحرب".

قطاع غزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقًا لتطلعات الشعبين المصري والأردني، فضلًا عن الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.

وشهد اللقاء في هذا الصدد؛ التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لـ قطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.