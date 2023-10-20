عاجل - بث مباشر القاهرة الإخبارية.. سماع دوي انفجارات داخل معبر رفح في فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر القاهرة الإخبارية.. سماع دوي انفجارات داخل معبر رفح في فلسطين

بث مباشر القاهرة الإخبارية.. سماع دوي انفجارات داخل معبر رفح في فلسطين.. قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن استمرار القصف داخل رفح الفلسطينية يعيق دخول المساعدات، متابعا: "لا يوجد أى أعمال أو معدات مصرية داخل رفح الفلسطينية الآن"، وأنه تم "سماع دوى انفجارات استهدفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وأكد أن القصف حدث داخل الأراضي الفلسطينية بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ولم يؤثر على الطريق الذي أصلحته السلطات المصرية".

فلسطين اليوم.. بث مباشر مظاهرات في ميادين مصر لدعم القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم.. بث مباشر مظاهرات في ميادين مصر لدعم القضية الفلسطينية.. وانتفض عشرات الآلاف من المصريين في شوارع وميادين مصر، ورددوا هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يالا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، نتانياهو.. مجرم حرب"، وجاءت هذه الهتافات في بث مباشر فلسطين اليوم من ميادين محافظات جمهورية مصر العربية، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضا للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

بث مباشر.. ماذا يحدث الآن في ميادين مصر؟

بث مباشر، وحمل المواطنون أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

فلسطين مباشر الآن.. مظاهرات تزلزل مصر لدعم فلسطين

فلسطين الآن بث مباشر.. مظاهرات حاشدة بمحافظات الجمهورية

وشهدت محافظات الجمهورية والجامعات، خلال الـ48 ساعة الماضية، مظاهرات غاضبة من قبل المواطنين عقب استهداف الصهاينة مستشفى المعمداني وقصفها؛ لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

قمة مصر الدولية للسلام بحضور عدد من قادة دول العالم

وتعقد مصر "قمة مصر الدولية للسلام" في العاصمة الإدارية، غدا السبت 21 أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

بث مباشر فلسطين الآن.. المساعدات في طريقها إلى غزة.. ومظاهرات حاشدة في مصر

فلسطين بث مباشر.. مظاهرات ضخمة في شوارع مصر

وتأتي قمة مصر الدولية للسلام، بعد إلغاء القمة الرباعية "الأمريكية - المصرية - الفلسطينية - الأردنية" التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، حيث أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف.