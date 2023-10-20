نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء رشوان ونشأت الديهي في وقفة المنصة: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد من الإعلاميين في وقفة المنصة بشارع النصر في مدينة نصر خلال الساعات الماضية، تعبيرا عن رفضهم للانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين وكذلك رفض تهجير أهالي غزة.





إعلاميون في وقفة المنصة لدعم فلسطين

وكان أبرز الإعلاميين المشاركين كل من نشأت الديهي مقدم برنامج بالورقة والقلم على فضائية تين، وكذلك ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



وشارك ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الآلاف من المواطنين، فى التضامن مع فلسطين، وهتف "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي"، وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي".

وانطلقت المسيرات لدعم القضية الفلسطينية في عدد من ميادين مصر، رفضًا لتهجير الفلسطينين إلى سيناء، ودعم القضية الفلسطينية، وشهدت ميادين عواصم المحافظات توافد ملايين المصريين بعد صلاة الجمعة، لدعم مواقف الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، وتصدر المشهد الأعلام المصرية والفلسطينية وصور الرئيس السيسي.