رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ينضم للمظاهرات الداعمة لغزة في المنصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 06:32 مساءً - شارك المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية، أمام المنصة بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، تعبيرا عن تأييده لسياسة الدولة في التعامل مع أحداث غزة، ورفضه لعدوان قوات الاحتلال.

وارتدى الشال الفلسطيني حول رقبته، تضامنا مع شعب غزة الذي يتعرض لقصف متواصل من الاحتلال وسقوط ضحايا أطفال وكبار ونساء في مدينة غزة.

ونظم الآلاف من المواطنين مظاهرات اليوم، لدعم فلسطين في المحافظات المختلفة، وذلك لدعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة.