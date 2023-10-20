القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى عسقلان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 أكتوبر 2023 11:32 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وإصابة بأحد المباني.

وفى وقت سابق قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن هناك تشديدات أمنية بمدينة القدس المحتلة، حيث تحولت لمعسكر، بسبب الانتشار الكبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية تتحكم فيمن يدخل المسجد الأقصى للصلاة، حيث يمنع الأشخاص دون سن الخمسين، بالإضافة إلى التفتيش المُحكم لمن يدخل.

ووفقًا لمراسلة "القاهرة الإخبارية" أكدت، أن الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل كبير في شوارع البلدة القديمة، كما أغلقت العديد من المساجد هناك