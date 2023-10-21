نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج" تنشر صور استعدادت دخول شاحنتي أدوية لقطاع غزة عبر معبر رفح.. خاص بالفيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت “دوت الخليج” على صور لاستعداد دخول شاحنتي أدوية من معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك لإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية اللازمة لإسعاف وإنقاذ جرحى ومصابي القصف الصهيوني المستمر على القطاع في يومه الرابع عشر.

وكانت الشاحنات قد اصطفت أمام معبر رفح منذ ما يزيد عن أسبوع، في انتظار دخولها لقطاع غزة، ولكن القصف الصهيوني عطل نقل المساعدات الإنسانية للقطاع، والذي استهدف المعبر من جانبه الفلسطيني.