نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المرابطون على معبر رفح يرددون هتافات مؤيدة لفلطسين بعد عملية قصف قرب الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردد المرابطون على معبر رفح، والمتطوعون مع شاحنات المساعدات الإنسانية، هتافات مؤيدة لفلسطين على بوابة المعبر بعد تعرض الجانب الفلسطيني للمعبر للقصف قبل دخول المساعدات الطبية، والتي تستعد لنقلها شاحنتان محملتان بكافة الأدوية اللازمة لمستشفيات القطاع.

وردد المشاركون هتافات بالروح بالدم نفديكي يافلسطين، وغيرها من الهتافات المؤيدة للقضية الفلسطينية. هتافات المتطوعين والمرابطين معبر رفح (1) معبر رفح (2) معبر رفح (3)