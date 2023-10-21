نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الـ 14.. جهود الرئيس السيسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطًا مكثفًا على المستوى العالمي، ما بين استقبال قادة واتصالات هاتفية، في محاولة لوقف وتيرة التصعيد الذي ينتهجه جيش الاحتلال أمام الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي التحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين.

وعرضت فضائية إكسترا نيوز، فيديوجراف عن جهود الرئيس السيسي، في محاولة حل القضية الفلسطينية، بحث الرئيس السيسي، مع نظيره الأردني العاهل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مجددين الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع، جاء ذلك خلال استقبله الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدًا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة.

كما تبادل الرئيس السيسي، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال استقبله بقصر الاتحادية الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أكد الرئيس السيسي، لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن رفضه تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، وتوافق الجانبين على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

ناقش الرئيس السيسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم.

اتفق الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، أكد الرئيس السيسي، خلال اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة في ضوء تدهور أوضاعهم الإنسانية إلى حد حافة الكارثة.