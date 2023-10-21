نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث سياسي: مصر ستظل حائط الصد الأول لحماية الأمن القومي العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مسعود محمد، الكاتب والباحث السياسي، إن مصر دائمًا كانت حائط الصد الأول لحماية الأمن القومي العربي، وهناك الكثير من المواقف التي عاصرها العرب منذ ولاية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وصولًا إلى الموقف القوي لـلرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأضاف “مسعود” في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا منذ اللحظة الأولى عندما استقبل المستشارالألماني أولف شولتس، حيث أكد أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل بالتفاوض.



وتابع، أن هناك تيار في إسرائيل أصبح مقتنعًا أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب لنهاية العمر ويجب أن نصل لحل سلمي للطرفين.