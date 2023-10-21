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باحث سياسي: مصر ستظل حائط الصد الأول لحماية الأمن القومي العربي

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال مسعود محمد،  الكاتب والباحث السياسي، إن مصر دائمًا كانت حائط الصد الأول لحماية الأمن القومي العربي، وهناك الكثير من المواقف التي عاصرها العرب منذ ولاية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وصولًا إلى الموقف القوي لـلرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأضاف “مسعود” في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا منذ اللحظة الأولى عندما استقبل المستشارالألماني أولف شولتس، حيث أكد أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل بالتفاوض.


وتابع، أن هناك تيار في إسرائيل أصبح مقتنعًا أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب لنهاية العمر ويجب أن نصل لحل سلمي للطرفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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