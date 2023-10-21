حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاحد 22-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 08:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 22-10-2023

مهنياً: يوم جيد لكنه يحمل بعض الامور الملحة التي تطلب مجهودا لانهاءها كما يتوجب عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات، ويساهم في توطيد العلاقة بينكما.

صحياً: الاضطرابات المعوية سببها عدم التأني في اختيار لائحة طعام مفيدة، انتبه لهذا الأمر جيدآ.

حظك اليوم برج الثور الاحد 22-10-2023

مهنياً: نوعية وقت جيدة وحظوظ كثيرة ترافقك في هذا اليوم المميز تقود دراستك وأعمالك الشخصية بإرادة صلبة وحدس أكيد وتكون قدراتك هائلة، وتستقطب اهتمام بعض الباحثين والمثقفين.

عاطفياً: تشارك الحبيب مشاريعه وآماله وتبدو مطمئنًّا الى سير الامور، ويتحدث الحظ عن افراح وأوقات تسلية.

صحياً: كل أدوية الأعشاب التي تتناولها للتخلص من السمنة لا تكفي، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 22-10-2023

مهنياً: تعيش اجواء متعبة تحت تاثيرات القمر المعاكس من العذراء وقد يصعب عليك إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما، تفادَ إثارة المشكلات، ولا تتدخل في شؤون الآخرين.

عاطفياً: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين عن الحبيب وثق بأنه صادق ومخلص لك على الدوام.

صحياً: من أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك، هذا هو المطلوب منك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 22-10-2023

مهنياً: مناخ إيجابي نشيط سريع يوم للعمل للإتصالات للاختبارات لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.

عاطفياً: أنصح لك إيجاد التسويات مع الشريك وعدم تضخيم الأمور او تصوّر الأسوأ او الذهاب نحو خيارات حاسمة.

صحياً: إذا شعرت بأي خلل في دقات قلبك وعدم انتظامها فسارع إلى طبيبك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 22-10-2023

مهنياً: يوم جيد يقدم لك هدايا فلكية ودعم من بيت المال لتباشر في عملية بيع او شراء كما ان تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

صحياً: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 22-10-2023

مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برجك يؤمن لك طاقات وجرعات من الحظ اذا كنت تريد توقيع عقداً ما او ان تحسم أمراً ضروريا ، حاول ان تدرس جيدا كل ما يعرض عليك لئلا تقع في ما لا تحمد عقباه.

عاطفياً: توقع خيبة في العلاقة، هنالك إضاعة للوقت فاحذر المتاعب والجدال، وحاول أن تكتشف كل ما يعرقل تقدمك في المجال العاطفي.

صحياً: لا تبدِ تذمراً من النهوض باكراً والقيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 22-10-2023

مهنياً: يوم متقلب طويل ومخيب للامال كن حذرا جدا لا تتسرع ولا تراهن على الحظ ،لأن العمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.

عاطفياً: لا تقدّم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مضطراً إلى بذل المزيد.

صحياً: عالج وضعك الصحي مع أصحاب الاختصاص ولا تتصرف بعناد وتصلب.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 22-10-2023

مهنياً: تعيش يوما اجتماعيا بامتياز يحمل تضامنا مساعدات ما يجعلك تناقش موضوعا مالياً، وقد تربح قضية او تكسب جائزة معنوية، وتميل الى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم.

عاطفياً: يسألك الحبيب أن تمنحه فرصة ثانية ليثبت مدى حبه لك وإخلاصه وشفافيته في التعاطي معك.

صحياً: إذا كنت تعاني أرقاً في الليل، فالأمر يستدعي زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب.

حظك اليوم برج القوس الاحد 22-10-2023

مهنياً: مسؤوليات واعمال ماراكمة هي العنوان البارز هذا اليوم الذي قد يخيّب ظنّك ، ولن يجعلك أكثر استقطاباً من الآخرين، ومع ذلك فإنك لا تفسح في المجال أمام اليأس ليتسلل إليك.

عاطفياً: تتطلب مواقف معينة مرونة مع الحبيب من دون بذل جهد كبير بالضرورة، ومناقشة الموضوعات بوعي وبهدوء.

صحياً: لا تكثر من السهر حتى ساعات متأخرة ثم الاستيقاظ باكراً، فقد ترهق جسمك كثيراً.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 22-10-2023

مهنياً: كن الابراج الاكثر حظا يوم جيد للإتصالات والمشاورات لذلك حاول أن توصل افكارك بأفضل طريقة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر.

عاطفياً: لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك العاطفية، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينك وبين الشريك.

صحياً: تستعد لمرحلة مقبلة وجديدة من الاهتمام بوضعك الصحي بعدما وضعت خطة ناجحة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 22-10-2023

مهنياً: يوم جيد للتواصل مع الاخرين او لفتح ملفات الدبلوماسية كي تنجح وتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات.

عاطفياً: لا تثر غيرة الشريك فهو يعيش حالة من الشك نتيجة تصرفاتك تجاه الآخرين.

صحياً: تقاوم كل ما من شأنه دفعك إلى مخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بوضعك الصحي.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 22-10-2023

مهنياً: احذر مشكلات مهنية وشخصية لان الاجواء الفلكية لا تزال معاكسة ولا تزال الظروف ماعبة تحت تاثيرات القمر من العذراء حاول ان تقف على الحياد، قد تعاكسك الظروف أو تجد نفسك غير قادر على المواكبة أو منتفضاً على واقع.

عاطفياً: لا تكن انطوائياً، أخرج إلى المجتمع وابحث عن حب في حياتك من دون تأخر، فالحياة تسير بسرعة.

صحياً: لا تكثر من القراءة حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول أن تنام باكرا.