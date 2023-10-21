أخبار مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم السبت وفق هيئة الأرصاد اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

40a64d4592.jpg
حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

تنتشر اليوم شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت

  • القاهرة العظمى 29 درجة، الصغرى 21 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة.
  • مطروح العظمى 28 درجة، الصغرى 18 درجة.
  • سوهاج العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.
  • قنا العظمى 34 درجة، الصغرى 19 درجة.
  • أسوان العظمى 35 درجة، الصغرى 21 درجة.

اقرأ أيضا

اعرف حالة الطقس اليوم السبت 21 اكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الخميس 19-10-2023 في محافظة قنا

عاجل| الأرصاد تكشف تحولا جديدا في حالة الطقس اليوم (فيديو)

اعرف حالة الطقس اليوم الخميس 19 أكتوبر بمحافظة أسيوط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا