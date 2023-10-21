أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم السبت وفق هيئة الأرصاد اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

تنتشر اليوم شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت

القاهرة العظمى 29 درجة، الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 34 درجة، الصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة، الصغرى 21 درجة.