أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم السبت وفق هيئة الأرصاد اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

القاهرة 29 21

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 29 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 20

دمياط 28 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 30 20

نخل 28 14

كاترين 26 12

الطور 29 21

طابا 30 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 28 18

السلوم 29 17

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبورماد 31 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 33 18

قنا 34 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 21

الوادي الجديد 34 16

أبوسمبل 36 21