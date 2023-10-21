وزير الرى يتابع إجراءات الإستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم : أتابع أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها فى الوفاء بالإحتياجات المائية والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات

- محطه المراشدة الجديدة تغذى ترعة رنان المراشدة من نهر النيل وتهدف لتحسين حالة الرى بزمام ٦٥ ألف فدان بمحافظة قنا

- المحطة تتكون من ( ٥ ) وحدات مع إمكانية زيادة وحدة اضافية لإستيعاب أى توسعات مستقبلية

- المحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية ، وتوفير الكهرباء من خطين رئيسين و ٢ محول فرعى و ٢ شاحن

- إستخدام أفضل أنظمه التحكم لتحقيق التشغيل الآمن للوحدات من خلال حساسات لقياس المناسيب والحراره والذبذبات

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مع السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض أعمال التجارب التمهيدية للإستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا .

وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها الهام فى الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات .

وأوضح الدكتور سويلم أن محطه المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حاله الرى بزمام ٦٥ ألف فدان بمحافظة قنا ، وتم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التى تم إنشاؤها عام ١٩٦٧ ، وقد تم الاستلام الابتدائى للمحطة فى عام ٢٠٢١ وجارى الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائى للمحطة ، وتتكون المحطه من عدد ( ٥ ) وحدات مع إمكانية زيادة وحده إضافية لاستيعاب أى توسعات مستقبلية ، وبتصرف ٨ متر مكعب/ثانية/ وحدة ، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة .

ويتم توفير التغذية الكهربائية للمحطه من خطين رئيسين جهد ١١ كيلوفولت من محطه محولات المراشدة ، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبه ٩٢% ، مما يوفر من استهلاك الطاقة الكهربائية ، كما يوجد بالمحطه عدد ٢ محول فرعى لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطه بقدره ٣٠٠ كيلوفولت امبير للمحول الواحد ، كما يوجد بالمحطه عدد ٢ شاحن أساسى وإحتياطى لتغذية منظومة التيار المستمر المسؤولة عن تشغيل أجهزة الوقاية والحماية بالمحطة .

كما تعمل المحطه بإستخدام أفضل أنظمه التحكم والتى تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات ، وحساسات الذبذبات للوحدات والتى لا تسمح بتشغيل الوحدات فى حالة وجود أى اهتزات تؤثر على تشغيل الوحدة مما يحقق الأمان فى التشغيل وإطالة عمر المعدات .

كما يوجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوى والاتوماتيكى تعمل على نظافه مآخذ الوحدات برصيف المص حتى تعمل الطلمبات بشكل آمن .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .