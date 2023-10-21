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وزير الرى يتابع إجراءات الإستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم : أتابع أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها فى الوفاء بالإحتياجات المائية والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات

- محطه المراشدة الجديدة تغذى ترعة رنان المراشدة من نهر النيل وتهدف لتحسين حالة الرى بزمام ٦٥ ألف فدان بمحافظة قنا

- المحطة تتكون من ( ٥ ) وحدات مع إمكانية زيادة وحدة اضافية لإستيعاب أى توسعات مستقبلية

- المحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية ، وتوفير الكهرباء من خطين رئيسين و ٢ محول فرعى و ٢ شاحن

- إستخدام أفضل أنظمه التحكم لتحقيق التشغيل الآمن للوحدات من خلال حساسات لقياس المناسيب والحراره والذبذبات

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مع السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض أعمال التجارب التمهيدية للإستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا .

وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها الهام فى الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات .

وأوضح الدكتور سويلم أن محطه المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حاله الرى بزمام ٦٥ ألف فدان بمحافظة قنا ، وتم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التى تم إنشاؤها عام ١٩٦٧ ، وقد تم الاستلام الابتدائى للمحطة فى عام ٢٠٢١ وجارى الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائى للمحطة ، وتتكون المحطه من عدد ( ٥ ) وحدات مع إمكانية زيادة وحده إضافية لاستيعاب أى توسعات مستقبلية ، وبتصرف ٨ متر مكعب/ثانية/ وحدة ، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة .

ويتم توفير التغذية الكهربائية للمحطه من خطين رئيسين جهد ١١ كيلوفولت من محطه محولات المراشدة ، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبه ٩٢% ، مما يوفر من استهلاك الطاقة الكهربائية ، كما يوجد بالمحطه عدد ٢ محول فرعى لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطه بقدره ٣٠٠ كيلوفولت امبير للمحول الواحد ، كما يوجد بالمحطه عدد ٢ شاحن أساسى وإحتياطى لتغذية منظومة التيار المستمر المسؤولة عن تشغيل أجهزة الوقاية والحماية بالمحطة .

كما تعمل المحطه بإستخدام أفضل أنظمه التحكم والتى تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات ، وحساسات الذبذبات للوحدات والتى لا تسمح بتشغيل الوحدات فى حالة وجود أى اهتزات تؤثر على تشغيل الوحدة مما يحقق الأمان فى التشغيل وإطالة عمر المعدات .

كما يوجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوى والاتوماتيكى تعمل على نظافه مآخذ الوحدات برصيف المص حتى تعمل الطلمبات بشكل آمن .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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