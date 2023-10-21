الاتحاد الأوروبى فى قمة "القاهرة للسلام" ورئيسة المفوضية تدعم حق فلسطين.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 10:30 صباحاً - يشارك الاتحاد الأوروبي في قمة القاهرة للسلام 2023، حيث تحضر أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية والتي شغلت هذا المنصب منذ عام 2019، ويدعم الاتحاد الأوروبي إقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي ويدين العنف.

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا وينفذ مشاريع تنمية في المدن الفلسطينية، وعبرت فون ديرلاين عن تضامنها مع إسرائيل خلال زيارتها الأخيرة، وأكدت ضرورة دعم الشعب الفلسطيني، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وتعقد اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023 والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.