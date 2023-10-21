انت الان تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن عدد من قري مركز الوسطي في بني سويف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشهد عدد من الشوارع في محافظة بني سويف قطع المياه اليوم السبت 21 أكتوبر الجاري، نتيجة ما يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية.ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف بيان لها في الساعات الماضية من اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

قطع المياه :

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأكدت شركة مياه بني سويف أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في محافظة بني سويف:

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأضافت شركة مياه بني سويف أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال صيانة من قبل شركة الكهرباء بمحطة مياه كوم أدريجة بمركز الواسطى.

أماكن قطع المياه في محافظة بني سويف:

وأوضحت شركة مياه المنوفية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي قرى كوم أدريجة، الديابية، قمن العروس بمركز الواسطى و ضعف المياه عن مدينة الواسطى

طلب عاجل :

وطالبت شركة مياه بني سويف من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.