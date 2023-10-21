انت الأن تتابع خبر لمدة غير محددة .. قطع الكهرباء عن أكثر من 5 مناطق في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن والشوارع في القاهرة الجديدة من قطع الكهرباء اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 نتيجة الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.وأعلن جهاز تنمية مدينة العبور في بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

[عامل يقطع الكهرباء]

قطع الكهرباء

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة غير محددة من الساعة العاشرة صباحاً حتي الانتهاء مما يتم القيام به من نفس اليوم، بسبب أعمال صيانة لبعض أكشاك الكهرباء الموجودة في مدينة العبور، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

[أبراج كهرباء]

قطع الكهرباء

وأضافت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في القاهرة الجديدة عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي الحي التاسع؛ نتيجة عمل صيانة للأكشاك التي تحل أرقام (6، 7، 8، 9 / 1 ج) و البلوكات التي تحمل هذه الأرقام (18008، 18009، 18010، 18011، 18012، 18013، 18014).

وتوجه جهاز تنمية مدينة العبور بطلب عاجل إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية