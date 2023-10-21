انت الأن تتابع خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023، على مختلف محافظات الجمهورية في ظل حالة استقرار درجات الحرارة على مدار الأيام بسب فصل الخريف والذي سوف يتسبب في العديد من التقلبات الجوية على مدار الفترة القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع القناة الفضائية المصرية اليوم السبت 21 من الشهر الميلادي الجاري حول حالة الطقس الساعات القادمة بها حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى ساعات الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد أن هناك عدد من التقلبات في حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والتي تتمثل في هناك سقوط أمطار، بحدة من خفيفة على جنوب سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد

الطقس اليوم في القاهرة الآن

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم في القاهرة الآن اليوم السبت 21 أكتوبر الجاري وبيان درجات الحرارة وهي كما يلي:

1- محافظة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 28 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 38درجة والصغرى 26 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 39 درجة والصغرى 27درجة.