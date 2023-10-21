نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع إجراءات الاستلام النهائي لمحطة المراشدة الجديدة بقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض أعمال التجارب التمهيدية الاستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها الهام فى الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح الدكتور سويلم أن محطة المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حالة الرى بزمام ٦٥ ألف فدان بمحافظة قنا حيث تم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التى تم إنشاؤها عام ١٩٦٧، وتم الاستلام الابتدائى للمحطة فى عام ٢٠٢١ وجارى الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائى للمحطة، وتتكون المحطة من ٥ وحدات مع إمكانية زيادة وحدة إضافية لاستيعاب أى توسعات مستقبلية، وبتصرف ٨ متر مكعب/ثانية/ وحدة وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة.

وقال سويلم إنه يتم توفير التغذية الكهربائية للمحطة من خطين رئيسيين جهد ١١ كيلو فولت من محطة محولات المراشدة، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبه ٩٢%، مما يوفر من استهلاك الطاقة الكهربائية كما يوجد بالمحطه عدد ٢ محول فرعى لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطه بقدره ٣٠٠ كيلوفولت امبير للمحول الواحد، كما يوجد بالمحطه عدد ٢ شاحن أساسى وإحتياطى لتغذية منظومة التيار المستمر المسؤولة عن تشغيل أجهزة الوقاية والحماية بالمحطة.

وأشار إلى أن المحطة تعمل باستخدام أفضل أنظمه التحكم والتى تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات، وحساسات الذبذبات للوحدات والتى لا تسمح بتشغيل الوحدات فى حالة وجود أي اهتزازات تؤثر على تشغيل الوحدة مما يحقق الأمان فى التشغيل وإطالة عمر المعدات.

وأضاف أنه يوجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوي والاتوماتيكي تعمل على نظافة مآخذ الوحدات برصيف المص حتى تعمل الطلمبات بشكل آمن.

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.