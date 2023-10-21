نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدات المصرية تلبي نداء أطباء فلسطين.. و"مصر الخير" توفّر كافة الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ أهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المصرية من اجل وصول حملات ومساعدات التحالف الوطني الاهلي من امام معبر رفح، أعلن المشاركون في الحملات انهم مرابطون حتى يتمكنوا من تقديم الاغاثة حرصا على دعم الجهود الانسانية وانقاذ حياة الاطفال والمرضي حيث تقدم صفوف المساعدات الانسانية كافة المستلزمات الطبية التي قدمها قطاع الصحة بمؤسسة "مصر “؛ حيث قدم القطاع أكبر كم من المساعدات الطبية.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، إن الشغل الشاغل للجميع الأن هو فتح معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، موضحة أن طاع الصحة بالمؤسسة قام علي الفور بعمل لجنة طبية متخصصة في احتياجات الأزمات لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الجراحية وفقا لاحتياجات الاطباء هناك للتدخلات الحرجة والحرائق واثار الحروب ونجحنا وبالفعل تكمنا من تحميل كافة المستلزمات الطبية والأدوية داخل الشاحنات لسرعة توفير احتياجات المستشفيات في غزة لهذه المستلزمات وخاصة بعد استغاثة أطباء فلسطين بأن المستلزمات الطبية بدأت في النفاذ.

وأشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه بالنسبة للمساعدات الإنسانية الطبية اهتمت المؤسسة بإرسال أدوية ليس لها شروط تخزين بسبب عدم معرفة موعد فتح المعبر ولضمان وصول الأدوية سليمة وصالحة للاستخدام.

وأضافت الدكتور عفاف الجوهري، أنه تم مراعاة أن تكون المستلزمات الطبية خاصة بالإسعافات الأولية بالإضافة لمجموعة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، موضحة وجود أكثر من 15 ألف علبة أدوية موجودة في الشاحنات ونتظر الدخول، فضلًا عن وجود كراسي متحركة وأنابيب أكسجين بالمنظم وخيوط الجراحة واسعافات الحروق والبنج.

وأوضحت "الجوهري" أنه يجري التجهيز حاليًا لقافلة أخرى من المساعدات الطبية لخدمة أهالي غزة تم إضافة الأدوية المخصصة لمرضي الفشل الكلوي لعلمنا بوجود ألفي مريض فشل كلوي يقومون بغسيل الكلي وادوية للسيدات الحوامل حيث توجد 50 ألف سيدة حامل وفقًا لمصادر منظمة الصحة العالمية ولبن الأطفال، مع إرسال كميات أكبر من الكميات التي ستدخل اليوم، بالتنسيق مع التحالف الأهلي التنموي فيما يخص إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية.