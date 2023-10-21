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الأولوية للأدوية والأكفان.. عبور 20 شاحنة لقطاع غزة والتنسيق لعبور البقية

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت منذ قليل، نحو 20 شاحنة مساعدات إلى معبر رفح، الفاصل بين مصر وفلسطين؛ حيث كانت الأولوية الأدوية والإسعافات الأولية والأكفان للرجال والنساء.

ودخلت شُحنة التحالف الوطني للعمل ، وتعمل السُلطات الآن على تنسيق دخول باقي الشاحنات المُحملة بالغذاء والماء.

وكانت قد عبرت 20 شاحنة مُحمّلة بالمساعدات الإنسانية والأدوية من معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وذلك لإمداد القطاع بالأغذية والمياه وبالأدوية اللازمة، لإسعاف وإنقاذ جرحى ومصابي القصف الصهيوني المستمر على القطاع في يومه الرابع عشر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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