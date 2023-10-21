نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر الخير: فرحة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لا توصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد راجح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في شمال سيناء، عن سعادته لبداية دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع عزة، والتي بدأت في التحرك.

وقال في تصريحات صحفية، إن المؤسسة مستمرّة في التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي بدأ فور اندلاع الأزمة، وتم التحرّك على الفور لتقديم كافة المساعدات اللازمة لتوفير جميع الاحتياجات لأهالي قطاع غزة من أجل مساعدتهم.

وأضاف أن جميع الكيانات الأهلية والتنموية ظلّت مرابطة أمام المعبر، ومعها شباب المتطوعين من كافة المحافظات، للمشاركة في حالة الفرحة العارمة مع بداية تحرّك القوافل في اتجاه قطاع غزة، مؤكدًا أن الشباب سيظلّون في المعبر حتى دخول كافة المساعدات، مع تقديم الدعم بقوافل أخرى، لتقديم المساعدات لأهالينا.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير قامت بحملة لدعم أهالينا في فلسطين، وكانت في المقدمة في تجهيز عدد ضخم من الشاحنات المُحملة بالأطنان، من المواد الطبيبة الشاملة والمواد الغذائية الجافة، لضامن الحفاظ عليها، من طول المدة والاحتياجات اللازمة من الأغطية. مشيرًا إلى مؤسسة مصر الخير في بيانها، على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإرسال المساعدات إلى أهالي غزة، من أجل تأمين وصول تلك المساعدات، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها، حتى تحسن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك تحت مظلّة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.