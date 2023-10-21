نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحة وهتافات مع عبور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد محيط معبر رفح من الجانب المصري، هتافات “الله أكبر”، و"فلسطين عربية"، بالتزامن مع بدء دخول شاحنات المساعدات الطبية.

وكانت قد عبرت منذ قليل، نحو 20 شاحنة مساعدات إلى معبر رفح، الفاصل بين مصر وفلسطين؛ حيث كانت الأولوية الأدوية والإسعافات الأولية والأكفان للرجال والنساء.

ودخلت شُحنة التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتعمل السُلطات الآن على تنسيق دخول باقي الشاحنات المُحملة بالغذاء والماء.

وكانت قد عبرت 20 شاحنة مُحمّلة بالمساعدات الإنسانية والأدوية من معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وذلك لإمداد القطاع بالأغذية والمياه وبالأدوية اللازمة، لإسعاف وإنقاذ جرحى ومصابي القصف الصهيوني المستمر على القطاع في يومه الرابع عشر.