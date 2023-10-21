توافد القادة والزعماء إلى مقر قمة ”القاهرة للسلام 2023” بالعاصمة الإدارية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - بدأ القادة والزعماء المشاركون في قمة "القاهرة للسلام 2023" التوافد إلى مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف القمة - التي تعقد بمشاركة دولية وإقليمية واسعة - إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل صباح اليوم السبت إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 لدعم القضية الفلسطينية والتي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تشارك 31 دولة في قمة القاهرة للسلام بالإضافة إلى 3 منظمات دولية، فضلا عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.