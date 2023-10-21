الرئيس السيسي: ندين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 12:36 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام، وفى الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة في أن يقف العالم متفرجا على ازمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون اسنان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى ابرم الاتفاقيات واسس القانون الدولى الإنساني.