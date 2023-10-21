نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سائق شاحنة مصري عائد من معبر رفح: المشهد "مهيب" ولم أشعر بالخوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال السائق شريف صلاح أحد سائقي الشاحنات العائدة من معبر رفح الفلسطيني، لإرسال المساعدات لقطاع عزة، إنه شعر بالفرح والحماس عندما تم اختياره للدخول إلى رفح الفلسطينية، لإرسال المساعدات المختلفة للأخوة في غزة.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن المشهد كان "مهيبًا"، حتى الأرض لم تكن مستوية من كثرة القصف، وهو ما سبب عنده حالة من الحزن على ما يحدث للفلسطينيين، مؤكدًا أن الشاحنات دخلت للقطاع لنحو كيلو مترًا كاملًا، ثم استقبلها وفد الأمم المتحدة والهلال الأحمر، والذين عملوا على إفراغ الشحنات للمخازن وأماكن التوزيع.

وتابع: "إذا خُيرت للعودة مرة أخرة لقطاع عزة سأعود، حملت مساعدات طبية وأدوية وإسعافات أولية للفلسطينيين، وأقول لهم مصر والمصريين معكم".